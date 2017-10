Met 8 Belgische teams in top-61 van Europa, Gent de Belgische koning in statistiek die we niet willen ...

Amper vier teams van de zestien hadden na acht speeldagen meer Belgen dan buitenlanders in hun basiself opgesteld. Bij het CIES rekenden ze ook de bankzitters mee en dan kom je na negen speeldagen ook tot interessante resultaten.

Zo gebruiken ze in Cyprus bijzonder veel buitenlanders: Limassol, Famagusta en AEK Larnaca staan in de top-3 met meer dan 90% buitenlanders in hun rangen. Het eerste Belgische team is AA Gent op een 'knappe' 14e plek in heel Europa met 84,6% buitenlanders.

Ook Charleroi (24e, 79,6%), Waasland-Beveren (35e, 76,5%), Standard (51e, 71,5%), Anderlecht (52e, 71,4%), Genk (56e, 70,2%), Eupen (58e, 69,6%) en KV Oostende (61e, 68,7%) verzamelden mooie ereplaatsen.