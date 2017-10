Grosjean over 'grote naam' Sa Pinto: "Als trainer weet niemand waar die gewezen topvoetballer voor staat"

In een gesprek met Proximus vertelt Grosjean dat er contacten geweest zijn met zowel Waasland-Beveren als Standard. "Er is contact geweest, maar nooit ten gronde gepraat. Standard betekent veel voor mij. Ik genoot er mijn opleiding. Het spreekt voor zich dat de interesse van de club me veel plezier deed."

Toch werd die interesse nooit concreet. "Het gebrek aan vertrouwen in mij, was minder fijn. De club richtte zich meer naar een 'grote naam', maar dan wel als speler maar niet als trainer. Als trainer weet niemand waar die gewezen topvoetballer voor staat. Dat stoort me wel", aldus Grosjean met een duidelijke verwijzing naar huidig Standard-trainer Sa Pinto.

Grosjean loopt desalniettemin over van ambitie. "Ik wil opnieuw trainen op het hoogste niveau, want ik vind dat ik daar thuishoor. Ik ben tevreden bij Union en wil stijgen met de club. Ik ben er zeker van dat dit binnen de drie jaar zal gebeuren." Union staat momenteel vijfde in 1B.