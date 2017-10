Cercle wint eerste topmatch in 1B: "Als team zijn OHL en Beerschot Wilrijk op dit moment misschien beter"

Buyl keerde na twee seizoenen Zulte Waregem en Antwerp terug naar de Vereniging en trof er een heel andere sfeer aan. "Je merkt het aan alles: dit is niet meer het Cercle van vroeger, op en naast het veld. Vroeger was het van 'als we dit weekend niet winnen, winnen we volgend weekend wel'. Als we nu verliezen is 't kot te klein bij het bestuur", merkte hij op.

Moordende concurrentie

De veranderingen waren dan ook ingrijpend: meer dan 25 nieuwe spelers, een nieuwe structuur, een overname door Monaco... "We hebben veel mannen die de competitie niet kennen en dat maakt het sowieso niet makkelijk", aldus Buyl, die weet dat er nog werk aan de winkel is qua groepsgeest. "Ik schat Beerschot Wilrijk en OH Leuven als team op dit moment hoger in dan ons."

"Wij moeten nog begrijpen dat we allemaal samen naar één doel werken. Tegen Beerschot speelden we voor elkaar, die lijn moeten we nu doortrekken. We moeten nog leren niet als individu te denken, maar als team. Dan pas kunnen we concurreren met Beerschot en OHL."

De moordende concurrentie heeft daar natuurlijk iets mee te maken. "Alleen vooraan al lopen we met acht evenwaardige spelers rond", knikt Buyl, die afgelopen weekend op de bank moest beginnen. "Dat verraste me wel na mijn recente prestaties en doelpunten, maar je weet dat je klaar moet zijn voor de volgende match. Dan is het misschien weer jouw beurt. We hebben zoveel kwaliteit en als je eens op de bank zit of er niet bij bent, moet je het kunnen loslaten."

Plaats in 1A

Maar dat hebben ook de andere twee titelpretendenten. "Beerschot heeft een heel sterke kern, maar misschien iets te smal. De kern van OHL is minstens even goed als de onze."

Maar Cercle moet promoveren, die ambitie is er ook bij de spelers ingepompt. "Ja, de ambitie is groot. Maar ik wil ook terug naar 1A. Ik werk er hard voor, ik heb een personal coach gepakt, ik doe crossfit. Mijn enige doel is nog voetbal. En ik denk dat mijn ambities wel in 1A mogen liggen", besluit Buyl.