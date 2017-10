Nederlands coryfee is het beu en reikt oplossing aan: "Spullen pakken en vertrekken"

"Oranje is nu al een kleine vier jaar de weg kwijt. Op het WK 2014 werden we nog keurig derde, maar die prestatie heeft toen al veel verbloemd", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Het voetbal was vaak erg matig en werkelijk alles zat die zomer mee. Maar wat we toen wél hadden, was een plan en we vormden een hecht team. Dat is in het hedendaagse voetbal, waar de clubteams beter zijn dan de landenteams, een groot goed geworden."

Het truitje wordt niet meer natgemaakt, meent de grote man van Feyenoord in de jaren 80. "Het chagrijn bij mij en andere voetballiefhebbers verdwijnt sneller als het nieuwe Oranje uitstraalt alles te willen geven. Dat is de basis."

Uitgelachen

"Wie niet wil of uitstraalt liever niet te willen, moet zijn spullen pakken en vertrekken. En bouw op jongens die zo’n vervelende ploeg als Wit-Rusland wél ten koste van alles een draai om de oren willen geven. Jongens die het net als ik inmiddels spuugzat zijn dat we in Europa nu al jarenlang worden uitgelachen.'