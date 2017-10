Faes leeft mee met geblesseerde vriend Vanheusden, maar beseft dat de voetbalwereld keihard is: "Er komen nu kansen voor mij"

Vanheusden (18) en Faes (19) leerden elkaar vorig seizoen beter kennen bij de U19. "We speelden direct samen en dat klikte", vertelt Faes bij Voetbalkrant.com. "Onze band werd al snel heel close."

"De blessure van Zinho wens je niemand toe. Ik heb hem ook een berichtje gestuurd", gaat de Anderlecht-huurling, die voor het Nederlandse Excelsior uitkomt, verder. "Dat is maar normaal. Zinho is een goeie vriend. Met zijn mentaliteit komt hij er wel weer bovenop."

De voetbalwereld zit zo in elkaar. Dat is hard, maar wel de realiteit.

Het spreekwoord luidt 'de een z'n dood is een ander z'n brood'. "Er komen nu kansen voor mij. Zo zit de voetbalwereld nu eenmaal in elkaar. Dat klinkt hard, maar is het is wel de realiteit", is Faes eerlijk.

"Of dat niet moeilijk is, met een goeie vriend als Zinho? Ik moet dat kunnen scheiden vind ik. Dat is op en naast het veld in het verleden altijd goed gelukt."

De jonge Duivels blijven met een 5 op 9 ongeslagen in hun groep. Dinsdag wacht de eerste uitmatch in het Cypriotische Larnaca (aftrap om 18 uur). Bekijk onderaan nog eens de highlights van 1-1 gelijkspel tegen Zweden.