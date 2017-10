Na Pirlo nog een wereldster die de schoenen aan de haak gaat hangen (en bondscoach wil worden van een opvallend land)

Xavi is nog aan de slag als speler van Al-Sadd, maar laat weten dat hij aan het eind van dit seizoen zo goed als zeker stopt. Hij heeft zelfs al plannen om bondscoach te worden van Qatar. Daar wordt in 2022 het WK gehouden.

"Ik ben hier om ze te helpen om beter te worden en om goed voor de dag te komen op het WK. Mijn ambitie is om hier uiteindelijk bondscoach te worden", zei hij aan persbureau AFP. "Ik denk dat het geweldig is om hier bondscoach te zijn van de nationale ploeg. Waarom niet? Natuurlijk moet ik eerst nog wel ervaring opdoen en een goede staf hebben. Maar in mijn voordeel spreekt dat ik hier het land en de spelers goed ken."