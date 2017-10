Jeugd heeft punten gescoord bij Martinez: "Ik weet dat ik deze ploeg iets kan bijbrengen"

Youri Tielemans kwam bij de rust op het veld tegen Bosnië. Hij had duidelijk minder last met het zware veld dan Dries Mertens, wiens plaats hij kwam innemen. De middenvelder scoorde dan ook punten bij Roberto Martinez.

"Ik vind dat ik goed ben ingevallen en ben tevreden over mijn match. Ik moet zo voortdoen en aan de trainer tonen dat ik gewoon mijn plaats heb in deze selectie", aldus Tielemans in HLN.

Bij Monaco zit hij voorlopig veel op de bank, maar zijn talent is hij uiteraard niet kwijt. En het moet hem deugd gedaan hebben dat nog eens te kunnen bewijzen. "Ik mag zeggen dat het één van mijn betere prestaties bij de nationale ploeg was. Ik weet dat ik deze ploeg wat kan bijbrengen."