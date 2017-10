Zo slecht is het gesteld met Argentinië, de cijfers!

Argentinië staat voor een heuse opdracht in Ecuador, wil het land erbij zijn in Rusland op het WK. Mathematisch is alles nog mogelijk. Zelfs bij verlies kan de ploeg van Sampaoli nog play-offs spelen, maar dan moet Peru wel met een grotere marge verliezen tegen Colombia dan Argentinië en Paraguay niet winnen van Venezuela.

Maar hoe is het zover kunnen komen dat een groot voetballand als Argentinië met zoveel aanvallende weelde, de kans heeft een wereldbeker te mislopen? Simpel: de ploeg lijkt al maanden zonder vertrouwen te spelen. Dat uit zich ook in de cijfers.

In de laatste vijf wedstrijden kon Argentinië slechts twee keer scoren en één keer winnen, thuis tegen Chili (1-0). De laatste drie wedstrijden in september en oktober eindigden allemaal op een gelijkspel, twee keer scoreloos. In 17 interlands vonden de Albicelestes slechts 16 keer het doel.

Hallucinante cijfers, zeker als je weet dat de Argentijnen kleppers zoals Messi, Di Maria, Higuain, Dybala en Aguero in de rangen heeft lopen... Brazilië, eerste in de stand en al lang zeker van een WK-ticket, heeft ter vergelijking al 38 doelpunten gemaakt.

Trainerskerkhof

Na het WK 2014 veranderde Argentinië in een kerkhof voor trainers. Na de verloren WK-finale tegen Duitsland verving Gerardo Martino de afscheidnemende Alejandro Sabella. Martino voldeed niet en werd vervangen door Edgardo Bauza, die op zijn beurt vervangen werd door Jorge Sampaoli. Die krijgt het team ook niet op de rails.

Argentinië heeft al 48 jaar geen WK gemist. Het is bovendien al 36 jaar geleden dat een ploeg die vice-kampioen is geëindigd, zich niet wist te kwalificeren voor de volgende coupe mondial. Die twijfelachtige eer was destijds weggelegd voor Nederland. Geen Messi en Dybala in Rusland? Het zou gerust kunnen..