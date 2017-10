🎥 Met deze goal in de verlengingen beëindigt Cahill WK-droom Syriërs

Goals vielen er daarna niet meer in de reguliere speeltijd, waardoor we gingen verlengen. Australië ging na de tweede gele kaart van Al Mawas van Syrië nog harder drukken en de verhoopte winning goal bleef niet uit. Weer Cahill bezegelde met een rake kopbal in de tweede verlenging het lot van de Syriërs.

Australië werd in de slotseconden wel nog opgeschrikt door Al Soma, weer hij, die een vrijschop tegen het doelhout knalde. In de allerlaatste barrages voor het WK neemt Australië het nu op tegen de VS, Panama of Honduras. Deze drie landen strijden vannacht nog om de vierde plaats in de CONCACAF-zone.

Bekijk hieronder de winning goal en de ontlading bij de Australiërs (opgelet: laden van de video kan even duren)