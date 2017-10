OFFICIEEL: Beerschot Wilrijk haalt grote vis binnen

Zoua tekende bij De Mannekens een contract tot het einde van volgend seizoen. De Kameroener heeft op 26-jarige leeftijd al een mooi parcours afgelegd. zo trok hij de deuren van zijn thuisland achter zich dicht en belandde hij bij het Zwitserse FC Basel. Daar speelde hij in vier seizoenen 85 wedstrijden en trof hij 14 keer raak.

Nadien ruilde hij de ene club voor de andere. Na Hamburg in Duitsland, Erciyesspor in Turkije en Ajaccio in Frankrijk, keerde hij terug naar Duitsland voor een avontuur bij 1. FC Kaiserslautern in de Duitse tweede klasse. In 21 wedstrijden vond hij zes keer het net. Op het einde van vorig seizoen liep zijn contract af.

De vrije speler kiest nu dus voor een avontuur in België, waar hij zijn carrière terug op de rails wil krijgen. Zoua telt 23 A-caps voor het nationale team van Kameroen. Hij sluit vandaag aan bij de groep.