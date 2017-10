Belgische beloften met goede generale repetitie tegen Cyprus, ondanks enkele opmerkelijke afwezigen

Geen Charly Musonda Junior in de selectie, terwijl ook Cobbaut, De Sart en Dimata niet meegingen naar Cyprus voor het duel tegen de Cyprioten.

In Larnaca hadden de jonge Duivels het niet onder de markt tegen een stug Cyprus, maar het won uiteindelijk wel met 0-2.

Bastien

Anderlechthuurling Lukebakio zette vijf minuten na rust de 0-1 op het bord, in de absolute slotfase verdubbelde Bastien de voorsprong.

Een mooie generale repetitie voor de A-ploeg later op de avond in het Koning Boudewijnstadion? Met 8 op 12 staan de beloften opnieuw aan de leiding in de groep, maar Zweden en Hongarije hebben nog matchen tegoed. Bij de Zweden scoorde Strandberg opnieuw twee keer tegen Malta.