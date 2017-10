Merkwaardig: KBVB in zee met concurrent Ghelamco

door clint vens



Besix volgt Verelst op als sponsor Rode Duivels

Foto: © photonews

De Koninglijke Belgische Voetbalbond zocht en vond een opvolger voor Aannemingen Verelst als vaste bouwpartner en sponsor. Bouwbedrijf Besix won het pleit. Opmerkelijk want Besix was in 2015 lang in de running voor de bouw van het Eurostadion, dat uiteindelijk toegewezen werd aan Ghelamco.