Hoeveel pech kan je hebben? Club Brugge-sterkhouder liep al zijn vierde blessure in één jaar tijd op

Poulain blesseerde zich tijdens de voorbereiding op het seizoen al in de galamatch tegen Athletic de Bilbao. Een scheurtje in de adductoren hield hem ruim twee maanden aan de kant. Daar komt nu dus die schouderblessure bij, waardoor hij onder meer de kraker tegen Anderlecht mist op 5 november.

De 30-jarige Poulain is overigens niet aan zijn proefstuk toe, zo blijkt uit het medische bulletin van de jongste jaren dat Het Nieuwsblad opdiepte.

De centrumverdediger miste vorige seizoen de helft van de matchen door een verrekking in het bovenbeen (3 weken out), en een spierscheur (1,5 maand out). Ook in april 2016 stond Poulain 1,5 maand aan de kant met een enkelblessure.