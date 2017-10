Ex-Ballon d'Or-winnaar hangt zijn schoenen aan de haak: "Ik heb er geen plezier meer in"

Tegen Braziliaanse media vertelt de huidige Orlando City- speler waarom hij er de brui aan geeft: "Ik heb er geen plezier meer in. Als de wedstrijd voorbij is, heb ik veel pijn. Ik voel aan mijn lichaam dat de jaren gaan tellen", aldus de 35-jarige Braziliaan.



Kaká maakte in het verleden vooral furore bij AC Milan. In 2007 leverde hem dat de Gouden Bal op. Die prijs ging de jaren nadien telkens naar Lionel Messi of Cristiano Ronaldo.

De Braziliaan heeft gedurende zijn carrière een aardig palmares veroverd. Met Brazilië won Kaká de wereldtitel in 2002. Met AC Milan won hij onder meer de Champions League. Met Real Madrid tot slot werd hij Spaanse landskampioen en mocht hij één keer de beker in de lucht steken.