De KBVB en de Rode Duivels reageerden nog niet na opvallende tweet van Tessa Wullaert: "Misschien had ik hen beter privé gestuurd"

Hoewel de premies al opgetrokken werden, moeten de Belgische voetbaldames het met een pak minder financiële inkomsten stellen. En dus vond Wullaert het hoog tijd om een ballonnetje op te laten. Opvallend, noch de Belgische voetbalbond (KBVB), noch een van de Rode Duivels, reageerde op de tweet.

"De reacties komen vooral van de buitenwereld", vertelt Wullaert in Het Nieuwsblad. "Misschien had ik hen ­beter één voor één een privétweet gestuurd. Ik bedoelde mijn tweet half als grap, maar ik wilde ook wel een signaal geven."

Noorwegen als voorbeeld

Wullaert zocht en vond inspiratie in Noorwegen, waar het budget voor de vrouwenploeg verdubbeld werd naar 650.000 euro op jaarbasis. Voordien stonden de mannen al 50.000 euro van hun commerciële inkomsten af aan hun vrouwelijke collega's.

"Uit de discussies omtrent hun portretrechten heb ik begrepen dat hen dat moeilijk valt", aldus Wullaert over de Duivels. "Neen, we zullen niet mogen verwachten dat ze een deel van hun premie aan ons zullen afstaan als ze in Rusland wereldkampioen zouden worden." (lacht)