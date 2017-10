Dion Cools (Club Brugge) grapt met Anderlecht-huurling Wout Faes: "Als ze zo blijven spelen, haalt hij snel het vereiste niveau"

Cools is dit seizoen opnieuw uitgegroeid tot de vaste rechtsback van blauw-zwart, terwijl Faes via een uitleenbeurt aan het Nederlandse Excelsior progressie wil boeken om sterker terug te keren naar Anderlecht.

De vraag is natuurlijk of hij snel het vereiste niveau van Anderlecht haalt. "De manier waarop ze nu spelen misschien wel", lacht Cools in een duogesprek met Faes op Proximus Sports. "Misschien ligt Nederland hem beter. Het verschil tussen België en Nederland is enorm. Mensen onderschatten dat."

"Hij heeft de voetballende kwaliteiten om zowel in België als in Nederland te spelen", vindt Cools. "Op ervaring moet je in België nog iets anders spelen dan in Nederland."