Matchwinnaar Casagolda zet vertrouwen van coach om in twee goals van goudwaarde: "Nog vier finales spelen"

Casagolda bracht de Leuvenaars op voorsprong en bezorgde OHL in de slotminuten het winnende doelpunt. "Het doet deugd om twee goals te maken, zeker als dat punten oplevert", aldus de aanvaller. "Maar dit is vooral het werk van de hele ploeg."

"We kwamen in de tweede helft op voorsprong, maar kregen op een moeilijk moment een goal tegen. Maar we hebben gevochten tot de laatste minuut, net zoals tegen Beerschot Wilrijk. En dat is het belangrijkste. Nu moeten we met de match van vrijdag bezig zijn en nog vier finales spelen", zegt Casagolda.

"Het doet deugd dat ik het vertrouwen van de coach krijg"

Onder Dennis van Wijk vertoefde Casagolda vooral op de bank. Maar onder nieuwe coach Nigel Pearson krijgt hij meer speelgelegenheid. "Het doet deugd dat ik het vertrouwen van de coach krijg. Onder meneer van Wijk speelde ik minder. Maar het vertrouwen is leuk, zeker als ik dat in doelpunten kan omzetten", besluit hij.