Om deze reden lijkt de kans uitgesloten dat Onyekuru in januari al naar Everton trekt

Everton FC doet het momenteel verre van goed in de Premier League. Om het offensieve compartiment te versterken, kwam ter sprake om Henry Onyekuru, uitgeleend tot het einde van dit seizoen aan Anderlecht, al in januari vervroegd naar de Premier League te halen.

Daar zal niets van in huis komen, beweren enkele Engelse media. Die stellen namelijk dat het uitgesloten is dat de jonge aanvaller al in januari zijn koffers richting Engeland kan pakken. De werkvergunning van Onyekuru zou namelijk nog een struikelblok vormen. Een snel vertrek bij paars-wit lijkt dus niet aan de orde voor de Nigeriaan.