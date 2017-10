🎥 Uniek: Hannes Van Der Bruggen ontmoet Engelse superfans: "Nog nooit meegemaakt"

Greg Morrison en Nick Stopard werden immers verliefd op Gent en zijn Buffalo's tijdens een wedstrijd in play-off 2 tegen... Waasland-Beveren. De uitblinker in die match was niemand minder dan Hannes Van Der Bruggen. Lees hier nogmaals het verhaal van Greg en Nick.

Van Der Bruggen zelf was gecharmeerd door het verhaal en toen de twee Engelsen nog eens een trip naar Gent boekten, twijfelde hij niet om zijn Engelse fans te ontmoeten.

Brasserie Big Ben in De Pinte was het decor voor de gezellige namiddag. "Het was fantastisch om Hannes te ontmoeten", aldus Greg Morrison achteraf. "Het is echt een geweldige kerel."

De wetenschap dat Engelse voetbalsupporters je volgen, is toch speciaal -Hannes Van Der Bruggen

De middenvelder, intussen bij KV Kortrijk, had voor elk van hen een gehandtekende schoen mee en nodigde het tweetal ook uit voor een wedstrijd van de Kerels in de toekomst.

"Dit heb ik nog nooit meegemaakt", aldus Van Der Bruggen. "Dat Belgische fans je iets meer van nabij volgen, is normaal. Maar Engelsen? Dit was een heel leuke verrassing."

Bekijk hieronder de beelden van de ontmoeting. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.