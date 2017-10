Vertonghen wordt recordinternational, en daar heeft ook gewezen Club Brugge-coach Adrie Koster een belangrijk aandeel in: "Ik sta ervan te kijken"

Jan Vertonghen brak destijds door bij de Nederlandse recordkampioen Ajax. De man die hem toen lanceerde was niemand minder dan gewezen Club Brugge-coach Adrie Koster.

"Ik heb hem laten debuteren bij de eerste ploeg. Als linksachter, omdat Emanuelson geblesseerd was", vertelt Koster in Het Laatste Nieuws. "Daarna is hij eigenlijk niet meer uit de ploeg gegaan. Al zag ik in hem toen ook wel al een centrale verdediger."

Klasse verloochent zich niet

"Ik sta er wel een beetje van te kijken dat hij überhaupt al 96 interlands heeft gespeeld", gaat Koster verder. "Dat zegt iets over zijn kwaliteiten natuurlijk. Grote klasse, Jan. Klasse verloochent zich niet en betaalt zich cash uit in zoveel interlands."