Straf: miskoop van Standard is niet alleen Spaans international, hij debuteerde ook mét het nummer 10

Daar bleef het niet bij, want maandagavond startte de 27-jarige Viera zowaar in de basis tegen Israël (0-1-winst). De middenvelder trad met het rugnummer 10 aan en stond 90 minuten tussen de lijnen.

In 2014 voetbalde Viera enkele maanden in België. Standard plukte hem voor 2 miljoen euro weg bij Valencia, maar in de Jupiler Pro League kon hij niet aarden. Vervolgens verhuisde de miskoop naar Las Palmas, eerst op huurbasis en later definitief. Op het Canarische eiland voetbalt Viera nog steeds.