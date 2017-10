Komen de Rode Duivels te laat voor Preud'homme? Kampioenenmaker van Club Brugge nu al genoemd bij ander land

Maar misschien gaat Preud'homme vroeger al elders aan de slag. Nederland moet wellicht binnenkort op zoek naar een nieuwe bondscoach. Het contract van Dick Advocaat loopt over anderhalve maand af.

Analist Youri Mulder schuift Preud'homme naar voren als een geschikte kandidaat. "Hij is vrij. Ik denk dat het een heel goede trainer is", zegt de Nederlandse analist bij Ziggo Sport.

Omgaan met de druk

"De grote vraag is of hij met de druk om kan gaan. Dat weet je van tevoren nooit, maar op mij maakt hij een uitstekende indruk. Het is iets nieuws, iets verfrissends. Hij heeft het overal goed gedaan." MPH is bij onze noorderburen geen onbekende. Met FC Twente veroverde hij de Nederlandse beker en de Johan Cruijff Schaal.