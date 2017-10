Liplezer van DIW pakt opnieuw uit met een straffe compilatie van de Rode Duivels: "Stomme marginaal" en "Hé, Bartje van Schuif Af"

Hoe meer de Belgische internationals met elkaar communiceren, hoe meer stof de liplezer van De Ideale Wereld ook heeft om aan de slag te gaan. Na een eerste geniale compilatie in maart heeft de man die doorgaans in het Vlaamse Parlement actief is nu een tweede versie af.

"90 minuten tegen of naast een bal trappen, dat verveelt op den duur. Wat bespreken de Rode Duivels zoal op het veld? Een waarheidsgetrouwe compilatie", laat De Ideale Wereld weten. Bekijk hieronder het resultaat!