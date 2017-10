Oranje leeft op hoop: "10 10 10", twitter gaat stuk - en ook Marc Coucke komt zich mengen

De 1-0 was een strafschop van Robben met wel érg veel risico binnentrapte, wat meteen voor enkele snedige reacties zorgde op twitter. Dat de fans toen al zongen om er tien te scoren? Dat was ook genieten.

'Tien, tien', roept het interlandpubliek na de 1-0. Met hun datumbesef is gelukkig niks mis. #nedzwe — Matthijs Lodewijks (@matthijs1980) October 10, 2017

Dat het bij de pauze al 2-0 was voor Nederland - opnieuw dankzij Robben - zorgde voor een beetje hoop in de Nederlandse gelederen. Temeer het voetbal echt wel goed was bijwijlen, en de inzet meer dan aanwezig. Al had dat misschien ook al wat sneller gekund in de campagne ...

Hoeveel doelpunten moeten we nu nog? #nedzwe 👀 — Marianne (@Radi0MaMa) October 10, 2017

Toen PSV met 10-0 van Feyenoord won, was het ook 2-0 bij rust #hetkanwel #NEDZWE — Chris Klaassens (@ckthd42) October 10, 2017

Dit voelt een beetje als op reis gaan en wakker worden als je vliegtuig al op de startbaan staat. #nedzwe — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) October 10, 2017

Heeft iemand een onzichtbaar hengeltje met eurobiljetten voor de neus van onze spelers gehangen? Ze lopen opeens zo hard. #nedzwe — Marjolijn v/d Gender (@marjolijn1994) October 10, 2017

Als je blijkbaar wel zo kunt voetballen waarom wacht je daar dan in vredesnaam tot de laatste wedstrijd mee... #NEDZWE — René (@starkener72) October 10, 2017

En Marc Coucke mengde zich ook in de debatten ...