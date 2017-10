🎥 Neymar en co leven ontspannen toe naar confrontatie met Chili met deze Braziliaanse opwarming

Brazilië was het eerste land dat zich plaatste voor het WK in Rusland. De ploeg van bondscoach Tite is al reeds van maart zeker van een ticket voor Rusland.

Vanavond om 20u30 lokale tijd nemen de Goddelijke Kanaries het op tegen Chili. Door de vroege kwalificatie heerst er een ontspannen sfeertje bij de Brazilianen. Dat is duidelijk te zien uit onderstaand filmpje waarin Neymar, Coutinho, Dani Alves en Gabriel Jesus hun kunstjes showen.