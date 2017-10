Russische overheid waarschuwt voetbalfans: "Pas op voor Hitler-hooligans"

Van de 99 geweldsincidenten rond stadions in Moskou tussen 2014 en 2016 zijn er 21 gekwalificeerd als een daad van racisme, discriminatie en/of xenofobie. Mensen van Aziatische of Afro-Caribische moeten oppassen. Zij zullen mogelijk ongewild de aandacht trekken in publieke gelegenheden", klinkt het bij de Russische overheid.

Dat de Russische hooligans geen watjes zijn, is al langer geweten. Vorig jaar in Frankrijk maakten de fans het al veel te bont. "Wij haten fans van andere landen. De Engelsen komen hier, denken dat ze stoer zijn, maar we zullen ze terugsturen met bloed op hun gezicht", deelde bekend en berucht hooligan Valyaev mee aan the Sun.

Vooral de fans van Engeland lijken een doelwit voor de rechts-extremistische hooligans, die zweren bij het nazistische gedachtegoed. "Pas op voor de Hitler-hooligans volgende zomer", waarschuwt de overheid van het gastland voor het WK 2018.