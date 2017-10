Een voorbeeld voor álle clubs uit 1A en 1B: OHL kende een topweek met 6 op 6 bracht twee keer tien Belgen aan de aftrap

Toch kan het ook anders, dat bewijst Oud-Heverlee Leuven. De club uit de studentenstad kleurt de jongste matchen zwart, geel en rood. Afgelopen week stonden zowel op bezoek bij Cercle Brugge als thuis tegen Westerlo maar liefst tien Belgen aan de aftrap.

Een opmerkelijk cijfer voor OHL, dat met een 9 op 9 de wind in de zeilen heeft. Afgelopen zomer nam namelijk de King Power Group, die ook eigenaar is van Leicester City, het heft in handen aan Den Dreef.

Moore als vreemde eend in de bijt

De Leuvense fans waren aanvankelijk sceptisch over de Thaise overnemer en ijverden voor het behoud van lokale verankering. Op het veld blijft de Belgische inbreng alvast groot. Enkel Leicester-huurling Elliot Moore (zie foto) mengt zich momenteel tussen onze landgenoten.

