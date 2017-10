King Power wil supportersclans Leicester City en OH Leuven verbroederen

Op kosten van King Power zullen een hondertal supporters van de ene club de andere club bezoeken en vice versa. In het weekend van 12 november bijten de Leicester City-fans de spits af en zakken ze af naar Leuven om te komen supporteren bij OHL tegen Roeselare.

In het weekend van 20 januari zullen een hondertal gelukkige de omgekeerde trip maken voor de wedstrijd van Leicester tegen Watford. Meer info hierover, volgt later.



Aiyawatt Srivaddhanaprabha, bestuurslid van OH Leuven is blij met het opgezette charmeoffensief: "We voelen ons vereerd om eigenaar te zijn van twee zulke fantastische clubs en zo'n mooie trouwe supporters. Met veel plezier willen we beide supportersgroepen samenbrengen in de hoop dat daar een mooie band uit voortvloeit."