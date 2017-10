René Weiler is drie weken na z'n vertrek bij Anderlecht topkandidaat bij andere club

De Duitse tweedeklasser Bochum is op zoek naar een nieuwe T1 en denkt aan Weiler, meldt Het Nieuwsblad. De gewezen kampioenenmaker van Anderlecht is een van de drie topkandidaten bij de club die op een promotie naar de Bundesliga mikt. Ook Jos Luhukay (ex-Stuttgart) en Markus Kaucinzkie (ex-Ingolstadt) staan op het lijstje.

Bochum begon het seizoen echter met een 10 op 27 en dus twijfelt Weiler nog of hij toehapt op het aanbod. In zijn entourage valt te horen dat trainer eerder op een club in de Premier League of Bundesliga mikt.

Weiler stapte ruim drie weken geleden zelf op bij de Belgische landskampioen. Hij kon naar eigen zeggen niet langer werken in het gecreëerde klimaat.