Robben gaf Oranje even hoop, ex-Clubspeler maakt er twee, Luxemburg(er) maakt indruk op geïnteresseerde Belgische clubs en wat in Portugal - Zwitserland?

Groep A

27 op 30 en toch (nog) niet naar het WK in Rusland? Het kan dus wel degelijk ... De Zwitsers maken het mee. Djourou met een eigen doelpunt en André Silva deden de boeken dicht voor de Zwitsers.

Hongarije (1-0 tegen Far Oer, dankzij Böde) en Letland (4-0 tegen Andorra, met onder meer twee keer Sabala - ex-Club Brugge) wonnen overbodige wedstrijden in de groep.

Groep B

Frankrijk mag naar het WK. Het moest daarvoor niet eens winnen van Wit-Rusland, maar deed het toch meer knap. Griezmann en Giroud zorgden voor een snelle 2-0, Saroka milderde nog voor de rust.

Nederland - dankzij twee keer Robben - won dan wel van Zweden, de gevraagde 7-0 kwam eigenlijk nooit helemaal in zicht. Luxemburg speelde verrassend 1-1 gelijk tegen Bulgarije en deed zo opnieuw een duit in het zakje. Thill (in de belangstelling van veel Belgische clubs) en Chochev zorgden voor de goals.

Groep H

In de groep van de Belgen moest Griekenland in eigen huis winnen van Gibraltar om de tweede plaats in de groep te pakken en zo naar de barrages te gaan. Dat lukte al bij al makkelijk: 4-0 dankzij Torosidis, Gianniotas en twee keer Mitroglou.

Hajrovic scoorde twee keer bij Estland (1-2), maar Bosnië-Herzegovina is dus uitgeschakeld door het resultaat van de Grieken.

Barrages

Slowakije is het kind van de rekening als slechtste tweede in de WK-kwalifcatiereeks. Zwitserland, Italië, Kroatië en Noord-Ierland worden meer dan waarschijnlijk de reekshoofden in de barrages, Ierland, Griekenland, Denemarken en Zweden de niet-reekshoofden.