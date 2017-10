Martinez en Hazard zijn het niet helemaal eens over de recordjacht op dinsdagavond: "Zou niet goed zijn"

Als het van Eden Hazard afhangt, dan mogen de records sneuvelen: "Vertonghen zal wel spelen zeker? Dan breekt hij alvast het record. En wij? We maken van die records geen prioriteit, maar we weten dat er wel wat dingen kunnen sneuvelen."

Het meeste aantal gescoorde doelpunten bijvoorbeeld, dan moeten er vier gemaakt worden tegen Cyprus: "We willen winnen, maar ook gewoon een leuke match bieden aan onze supporters. We gaan voor hen ons uiterste best doen."

Er vijf maken en er zes tegenkrijgen zou niet goed zijn

Bondscoach Martinez wil dan weer rustig blijven: "Het moet uiteraard een feestje worden met de spelers en de fantastische fans. Maar we denken niet aan hoeveel keer we gaan scoren. Je kan er ook vijf maken en er zes tegenkrijgen, dat zou niet goed zijn."

"De top-7 op de FIFA-ranking halen is het belangrijkste. En dus moeten we de wedstrijd tegen Cyprus winnen. Daarna gaan we verder kijken hoever we staan en ons voorbereiden op het wereldkampioenschap zelf."