Messi en co schuiven wereldster Bono in de wachtrij

Het oorspronkelijke plan was dat U2 om 21 uur lokale tijd zouden beginnnen met optreden, maar door het immense belang van de interland tegen Ecuador, is het aanvangsuur uitgesteld naar 22u20 (3u20 Belgische tijd). De concertgangers kunnen eerst op groot scherm naar het voetbal kijken, vooraleer hun grote idool in actie komt.

Met de rug tegen de muur

Een gezondheidswandeling wordt het alvast niet voor de ploeg van Lionel Messi. De omstandigheden zijn op minst uitdagend te noemen. De Argentijnen gaan op zoek naar de scalp van Ecuador op maar liefst 2.850 meter hoogte. Winst is absoluut noodzakelijk. Argentinië staat momenteel pas zesde met 25 punten, terwijl maar vier landen zich rechtstreeks plaatsen en een vijfde land de barrages in mag. Brazilië is als enige al zeker geplaatst met 38 punten. Uruguay (28 punten), Chili en Colombia (26 punten) en Peru (25 punten) volgen. Een evenutele uitschakeling voor een WK zou geen negatieve primeur zijn voor de Argentijnen. Ze waren er ook op het WK in 1970 in Mexico niet bij.