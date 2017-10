Van Acker en Roeselare herleven na drie zware nederlagen en een trainersontslag: "De discipline is terug en dat was nodig"

"Na onze periodetitel van vorig seizoen had iedereen hoge verwachtingen over ons", kijkt Thibaut Van Acker terug op de start. "Dat was een unieke prestatie, maar we blijven Roeselare. We zijn niet de ploeg die iedereen zal kloppen in 1B."

Roeselare verloor in september met 4-0-cijfers van Beerschot Wilrijk en Union, en ging met 1-5 ten onder tegen Club Brugge in de Croky Cup. "Je merkte dat er iets niet goed zat", gaat de middenvelder verder. "Onder Van Wijk hebben we de koppen opnieuw bij elkaar gestoken. En is de discipline teruggekeerd in de groep. Dat was ook nodig."

De echte ambitie om te promoveren ontbrak vorig jaar

Al na Nieuwjaar voelde Van Acker namelijk gemakzucht optreden bij Roeselare. "Dat voelde je al op training. Sommigen gingen op hun lauweren rusten, en de echte ambitie om te promoveren ontbrak."

"Als je drie maanden niet op volle kracht traint of speelt, dan kan je niet 100 procent zijn. Dat is het enige dat ik de toenmalige coach kwalijk neem. Maar ik kijk niet meer achterom. De wil om te vechten is er terug. Met onze ervaring kunnen we hopelijk onze ambitie, de top 4, waarmaken", besluit Van Acker.