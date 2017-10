Siebe Schrijvers groeit in zijn nieuwe functie van aanvoerder: "Bij Genk zou ik die leidersrol méér op mij moeten nemen"

Beloftencoach Johan Walem koos niet zomaar voor de 21-jarige Schrijvers. "Ik was in de jeugd van Genk regelmatig kapitein. En ook bij Waasland-Beveren had ik een bepalende rol", vertelt de spelmaker bij Voetbalkrant.com. "Ik denk wel dat ik het een beetje in me heb om een leider te zijn."

Zijn ploegmaats bij de Jonge Duivels maken het werk voor Schrijvers gemakkelijk. "Het is fijn om van deze jonge groep kapitein te zijn. Ze hebben een goeie mentaliteit. Ik hoef hen niet veel te zeggen", gaat de jeugdinternational verder.

Ik denk wel dat ik het een beetje in me heb om een leider te zijn

Bij zijn moederclub kan de 21-jarige Limburger naar eigen zeggen nog groeien in die rol. "Bij Genk zou ik die leidersrol méér op mij moeten nemen", vindt Schrijvers. "Waarom ik daar nog wat op de achtergrond blijf? Er zijn bij Genk veel jongens met kwaliteiten die zich eveneens over de groep ontfermen."

De jonge Duivels blijven met een 5 op 9 ongeslagen in hun groep. Vanavond wacht de eerste uitmatch van de EK-kwalificatiecampagne in het Cypriotische Larnaca (aftrap om 18 uur).