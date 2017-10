Siebe Schrijvers even weg van Genk: "Goed om het hoofd leeg te maken, maar ik kom altijd graag naar hier"

"Het was een wedstrijd die we moesten winnen om de eerste plaats te veroveren", aldus Schrijvers. "We bleven dus achter met een zuur gevoel. Maar we hebben ook geluk gehad in de eerste helft met die twee ballen op de paal. We hadden met een achterstand kunnen gaan rusten, maar dat is niet gebeurd. SPijtig dat we dan nog de gelijkmaker op een stilstaande fase incasseren."

Dinsdag wacht er een cruciale wedstrijd in en tegen Cyprus. "Dat zijn wedstrijden waar je geen punten mag laten liggen", weet de Genk-middenvelder. "Zweden gaat ook niet veel punten meer laten liggen."

Momenteel draait het in eigen land iets minder bij Racing Genk. Leuk om er even tussenuit te zijn? "Ook als het goed draait in Genk is het tof om naar hier te komen. Het is goed om het hoofd leeg te maken. We komen nog niet veel aan punten toe, maar ik heb het gevoel dat dat wel snel zal veranderen", besluit Schrijvers.