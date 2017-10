Uniek! Standard-speler zorgt voor grootste rating-daling ooit in FIFA

Vorig seizoen kreeg de Mexicaan, die toen nog voor het Spaanse Granada uitkwam, maar liefst 89 voor zijn snelheidskills. Een belachelijk hoge rating, wetende dat de aalvlugge Arjen Robben zich met 88 tevreden moet stellen.

En dus greep EA Sports in de editie van 2018 in. De Standard-goalie zakte van 89 naar 47, wat neerkomt op een normale snelheid voor doelmannen in het spel. De daling van meer dan 40 punten is de hoogste in de geschiedenis van de populaire voetbalgame.