Succes van mirakelfilm over Antwerp kent geen grenzen: nu al op 1 in de top 10 van Kinepolis

door Diederik Geypen

door

Succes van mirakelfilm over Antwerp kent geen grenzen

Foto: Twitter Antwerp FC

De première van 'Take Us Home', de film over de promotie van Royal Antwerp FC naar eerste klasse, was donderdag een gigantisch succes. Meer dan 5.000 mensen waren er in de Antwerpse Metropolis bij.