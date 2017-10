Wie was de koppigste tussen Kums en Vanhaezebrouck? "Hein, ik verhuisde wel eens naar de bank"

Kums en Vanhaezebrouck werkten eerder succesvol samen bij AA Gent. Tijdens hun eerste ontmoeting bij KV Kortrijk liep het niet altijd zoals gepland. "Er zijn wel wat discussie geweest", geeft Kums aan in Sport/Voetbalmagazine. "Ik wilde helemaal niet op het middenveld en meer aan de zijkant opereren. Daar zag ik voor mezelf geen toekomst."

"Voor die positie was ik niet snel genoeg. Ik wou centraal spelen. Hein vond me toen niet sterk en krachtig genoeg. Het botste soms en ik verhuisde wel eens nar de bank."

Voetballend en scorend vermogen

"Wie van ons beiden de koppigste was? Hein. Hij was namelijk de trainer en besliste. Hij heeft me echt doen inzien dat ik te weinig kracht had. Anderzijds had hij me wel nodig wegens mijn voetballend vermogen bij balbezit. Ik scoorde ook vaak."