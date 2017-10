Interne machtsstrijd gaat verder bij Anderlecht : aandeelhouder stapt uit Raad van Bestuur

De zakenman, die ongeveer vijf procent aandelen van de club bezit, had een mandaat tot 2021 bij Anderlecht. Hij beslistte om deze vroegtijdig te beëindigen. De vraag is wat Davignon van plan is met zijn aandelen. De statuten van Anderlecht werden onlangs nog aangepast om een verkoop van aandelen makkelijker te maken.

Machtsstrijd

Le Vif beweert dat verschillende kleine aandeelhouders het voorbeeld van Davignon zouden volgen. De grote vraag is wie de aandelen zal aankopen. We weten dat Roger Vanden Stock druk bezig is met zijn opvolging. Hij zou samen met Herman Van Holsbeeck de fakkel doorgeven in 2020. Alexander Vandamme wordt al een tijdje genoemd als grootste kanshebber om hem op te volgen.