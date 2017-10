Genk, Standard en andere gegadigden weten waar ze aan toe zijn: zoveel moet gewezen JPL-smaakmaker Ruiz kosten

door Diederik Geypen

door

Zoveel moet gewezen JPL-smaakmaker Bryan Ruiz deze winter kosten

Foto: © photonews

Bryan Ruiz kwalificeerde zich met Costa Rica voor het WK van 2018 in Rusland. In de herfst van zijn carrière wil de 32-jarige spelmaker nog één keer schitteren. Speelminuten zijn bijgevolg een must.