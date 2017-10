Voor spanning moet je vanavond in Portugal zijn!

De Europese kampioen ging op speeldag 1 kansloos ten onder in Basel. De nederlaag zou hen heel de voorronde achtervolgen. Beide ploegen verloren nadien geen enkel punt meer. Hongarije, Letland, Faeröer en Andorra speelden hoogstens een figurantenrol in de poule.

Een gelijkspel volstaat vanavond voor Zwitserland op bezoek bij Portugal. Bij winst is Portugal rechtstreeks gekwalificeerd voor het WK, aangezien de Portugezen een beter doelsaldo hebben. Ronaldo en co zullen wel beter moeten presteren dan tegen Andorra. Die wedstrijd wonnen ze met 0-2, maar daarmee is ook alles gezegd.