Het mag niet té snel gaan: AA Gent moet Foket intomen

"We moeten Thomas afremmen. We slaagden erin Fokkie in te tomen, omdat hij al aan zijn rug voelde dat het weinig zin heeft te pushen of te forceren. Zijn fysieke proeven waren echter fantastisch. Door de opeenvolging van trainingen en wedstrijden zal een lichte terugval volgen, vandaar dat we hem intomen."

Toch overheerst het positieve. "Het belangrijkste is dat Thomas zeker zal terugkeren op het hoogste niveau, mits het nodige wedstrijdritme. Mentaal verwerkte hij alles zeer goed, ook die gemiste transfer naar Atalanta Bergamo. Dat stemt ons bijzonder hoopvol."