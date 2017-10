Antwerp-fans doen dringende oproep aan de rest van de aanhang: "Deze week moet er een oplossing komen!"

De aanhang van de Great Old plant voor een van de komende wedstrijden een grote sfeeractie. De Antwerp-supporters zijn volop bezig aan een grootse tifo, maar hebben voorlopig geen locatie om die af te werken.

En dus doet Antwerp Dynamite een belangrijke oproep via de sociale media. De fangroep zoekt een overdekte ruimte van minstens 25 op 15 meter, die voor enkele weken kan gebruikt worden. De nood is hoog, anders vallen gelijkaardige sfeeracties in de toekomst wellicht in het water.