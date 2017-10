Absolute topspeler houdt het voor bekeken na missen WK

Nederlagen tegen de kleine broertjes zorgden ervoor dat Chili met het mes tussen de tanden naar Brazilië moest, maar de onoverwinnelijke Brazilianen smeerden de Chilenen een 3-0 nederlaag aan.

De spelers waren achteraf zó teleurgesteld dat ze weigerden om interviews te geven. De kritiek in Chili was dan ook niet mals. Als klap op de vuurpijl kondigde Arturo Vidal zijn afscheid aan.

Arturo Vidal’s international record for Chile:



98 games 🏃

23 goals ⚽️

2 Copa America 🏆



Joint-sixth most capped player of all time. 🇨🇱 pic.twitter.com/WqE8soKYGi