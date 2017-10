Daarom ging Van Holsbeeck enkele weken geleden eten met Dury: "Gesproken over een eventuele definitieve verkoop"

Zulte Waregem haalde Michaël Heylen definitief weg bij Anderlecht. Aaron Leya Iseka en Idrissa Doumbia kwamen op huurbasis naar de Gaverbeek. Enkele weken geleden zaten coach Francky Dury en Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck al eens samen voor een evaluatie.

Percentage op de doorverkoop

Het geloof in de twee huurlingen is groot bij de Belgische bekerwinnaar. "Zij zullen ons geen miljoenen opleveren, maar we hebben wel een percentage op de doorverkoop", vertelt algemeen manager Eddy Cordier in Sport/Voetbalmagazine.

"Met Herman Van Holsbeeck heeft Francky al gesproken om Doumbia en Leya Iseka eventueel definitief aan te kopen of nog een extra seizoen te huren", aldus Cordier.