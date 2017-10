🎥 Bosniërs kunnen niet-kwalificatie niet verkroppen en steken veld in de fik

In Estland maakten ze er dan ook een zootje van. Tientallen staken Bengaals vuur aan en gooiden dat ook op het veld. De wedstrijd lag minutenlang stil.

Bekijk hieronder de geschifte beelden. Opgelet, het laden van de filmpjes kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

INSANE: Bosnia fans become absolutely crazy after the country failed to qualify for the World Cup. šŸ”„ pic.twitter.com/SWrCKzHZqs — World Cup 2018 (@WorIdCupFC) October 10, 2017

Bosnia Herzegovina fans produce wall of fire before hurling flares onto pitch: https://t.co/6kZzE9EyiN qua @YouTube — tran quang dao (@quangdao1293) October 11, 2017