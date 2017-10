(Zuid-)Amerikaans drama: blamage voor VS en tranen bij Chili (mét beelden)

Zo hadden de Verenigde Staten uiteindelijk genoeg gehad aan een punt bij de laatste in de stand, Trinidad & Tobago, maar zelfs dat lukte niet. Pulisic en co. verloren en mogen het WK vanuit de zetel bekijken. Bekijk hieronder het tweede doelpunt van Trinidad & Tobago, wat een wereldgoal.

Alvin Jones' incredible goal for T&T vs USA 🇹🇹 pic.twitter.com/lkXqdHfQpa

Dat het een eeuwigheid geleden is én de klap hard aankomt, bewijzen de tweets die volgden.

Verder mag ook Alexis Sanchez zich opmaken voor een zomer zonder interlandvoetbal. De sterspeler van Chili kreeg de winnaar van de Copa America niet naar het WK na een 3-0 nederlaag bij Brazilië. Paulinho en tweemaal Gabriel Jesus zorgden voor de doodsteek. Bekijk hieronder hoe dat ging.

Gabriel Jesus scores a brace for Brazil to make it 3-0. Alo mae! 😉pic.twitter.com/he7nMmB2UE