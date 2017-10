Analist haalt uit naar De Bruyne: "Hij is geen Messi, hij is niet untouchable"

Zo had ene Kevin De Bruyne een baaldag in Bosnië én had hij er een misprijzend gebaar over voor man van de match Yannick Carrasco. Ongehoord, ook volgens analist Marc Degryse.

"Dat soort hiërarchisch gekonkel kunnen we beter niet hebben, straks op het WK. De sfeer in de groep is medebepalend voor het succes.", aldus Degryse in Het Laatste Nieuws.

Aan de bondscoach om het op te lossen

Hij vindt dat de blonde god van Manchester City niet naast z'n schoenen moet lopen. "De Bruyne is geen Messi, hij is niet untouchable. Dat mag hem ook gezegd worden. Je wordt geen wereldkampioen als drie basisspelers niet door dezelfde deur kunnen."

Ook de invalbeurt van De Bruyne was weinig indrukwekkend. "Het is in de eerste plaats aan de bondscoach om de goede sfeer te bewaken. Met of zonder sancties. De vraag is of Martínez uit zijn academisch isolement wil treden."