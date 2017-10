Gokkende Laurent Henkinet komt van een kale reis thuis: Waasland-Beveren haalt zijn gelijk

Henkinet ving bot voor de procedure die hij tegen zijn ex-club had aangespannen. De Arbeidsrechtbank gaf de Leeuwen over de hele lijn gelijk.

"De Arbeidsrechtbank heeft in een zeer uitgebreid en goed gemotiveerd vonnis geoordeeld dat het ontslag om dringende reden terecht werd gegeven", zegt Tom Rombouts, de raadsman van de club, bij Het Laatste Nieuws.

Precedent in België

"De rechtbank heeft geoordeeld dat het gokken op voetbalwedstrijden van W-B een ernstige tekortkoming is die het ontslag om dringende reden rechtvaardigt. De rechtbank stelt bovendien dat dergelijke feiten indruisen tegen het feit dat sport, en niet in het minst voetbal, in belangrijke mate waarden zoals eerlijkheid, respect en sportiviteit moet vertegenwoordigen." Deze uitspraak is een precedent in België.