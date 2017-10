Vanhaezebrouck heeft goed nieuws uit ziekenboeg, maar grijpt voorlopig terug naar de beloftenkern

De Pool was ziek, maar heeft de groepstraining kunnen hervatten gisteren. Emmanuel Sowah stond nog niet op het veld door buikspierklachten en is waarschijnlijk out voor Mechelen. Uros Spajic zal er ook nog niet bijlopen, maar zijn revalidatie verloopt wel voorspoedig en hij zal sneller terug zijn dan verwacht.

Ook Andy Najar zijn revalidatie verloopt voorspoedig en Alexandru Chipciu lijkt geen last meer te hebben. Vanhaezebrouck nam er gisteren op training enkele jongeren van de beloften bij. Onder andere Sebastiaan Bornauw (verdediger) en Milan Corryn (middenvelder) mochten de training mee afwerken.